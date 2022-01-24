خبر سار صرف منحة زواج للوريثة من نصيبها في معاش المتوفي قدرها 18 شهر للفئات التالية

تقدم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالسعودية، العديد من خدماتها للمواطنين والمواطنات وخاصة من هم ينتظرون معاش التامينات الاجتماعية كل شهر، وقد أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات عدد من الأمور الهامة وردت على العديد من استفسارات المواطنين عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، وكشفت عن شروط ضم مدد الاشتراك وفق نظام تبادل المنافع الذي يعالج ضم مدد الاشتراك للعاملين السعوديين في حالة الانتقال من وإلى القطاعين الخاص أو العام، وهو من شأنه أن يُسهل حركة الانتقال بين القطاعين، كما كشفت أيضًا عن الفئات المستفيدة من صرف منحة الزواج بمقدار 18 شهر من المعاش، ومن خلال مقالي سوف نوضح ذلك وكيفية ضم مدد الاشتراك للاستفادة منه في معاشهم وكما سنوضح تفاصيل منحة الزواج ومن هم المستفيدين منها.

شروط ضم مدد الاشتراك الجديدة للعاملين بالمملكة بالقطاع العام او الخاص:

نذكر من خلال هذا المقال شروط اتي يجب توافر ضم مدد الاشتراك الجديدة للعاملين بالمملكة بالقطاع العام او الخاص، وهذه الشروط هي:

يجب على الشخص المتقددم أن يقوم بتقديم طلبه قبل انتهاء خدمته في النظام الأخير المنتقل إليه.

ألا تقل المدة المطلوب ضمها عن عام.

يجب أن يكون عمر المشترك يقل عن 59 عام.

عدم حصور المشترك عن مكافأة أو معاش عن تلك المدة.

عدم استحقاقه المشترك معاش أو تعويض بسبب العجز.

تفاصيل منحة الزواج وموعد وكيفية صرفها:

تقدم دائما التأمينات المساعدات للأرامل معاش الورثة معاش من الأبناء وكل مستفيدي المعاش من الورثة ومن الجدير بالذكر فقد أكدت التأمينات على صرف منحة زواج قدرها 18 شهر كاملة من المعاش للورثة المستفيدة من الصرف والاستحقاق لهذه الفئات (الأرملة أو البنت أو بنت الابن أو الأخت)، على أن يكون الاستحقاق كما أوضحنا لأي من المستحقات من نصيبها في معاش أفراد عائلة المشترك المتوفى والخاضع لنظام التأمينات الاجتماعية، على أن يتم إيداع المبلغ المستحق على الحساب البنكي المسجل بعد تسجيلها الزواج لدى الجهات الحكومية المختصة، وأضافت أنه لا توجد مكافأة زواج في أنظمة التقاعد، داعية إلى إبلاغها في حال زواج إحدى المستفيدات عبر حسابها الإلكتروني الرسمي، وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.