الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى روسيا

جدة - نرمين السيد - كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن وزارة الخارجية الأمريكية، أطلقت اليوم الإثنين، تحذيرات إلى مواطنيها من السفر إلى روسيا، مع اشتعال الأوضاع على الحدود مع أوكرانيا.





ولفتت إلى أن الرئيس الأمريكى جو بايدن نشر عدة آلاف من القوات الأمريكية، وكذلك السفن الحربية والطائرات، فى دول البلطيق وأوروبا الشرقية.

وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين، إن بايدن بحث نشر ما بين ألف و5 آلاف جندى فى أوروبا الشرقية من بين خيارات أخرى خلال اجتماع مجلس الأمن القومى، السبت الماضى فى منتجع كامب ديفيد مع احتمال زيادة هذا العدد الى 10 أضعاف إذا تدهورت الأمور.

ولفتت نيويورك تايمز إلى أن بايدن سيتخذ موقفه من نشر قوات أمريكية فى أوروبا الشرقية هذا الأسبوع.

الأزمة بين أوكرانيا وروسيا

أمرت الولايات المتحدة عائلات دبلوماسييها فى العاصمة الأوكرانية كييف بمغادرة البلاد "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكرى روسى"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الأحد.

كما سمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعية" لموظفى سفارتها هناك.

وكانت الخارجية الأمريكية رفضت يوم السبت تأكيد التقارير حول نيتها إجلاء عائلات الموظفين فى سفارة الولايات المتحدة لدى كييف من أوكرانيا.

وتدعى السلطات فى كييف والإدارة الأمريكية وحلفاؤها بإصرار أن روسيا تحشد قوات كبيرة تجاوز تعدادها 100 ألف عسكرى قرب الحدود أوكرانيا "تمهيدا لشن عملية غزو جديدة" للأراضى الأوكرانية.

وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أى عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التى تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر فى المنطقة وتأجيج الخطاب المعادى لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذى تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.