رابط منصة مدرستي تسجيل دخول الطلاب والعودة إلى المدارس schools.madrasati.sa

بالتزامن مع عودة الدراسة الحضورية نوهت وزارة التعليم بالمملكة أن دروس الطلاب متزامنة عبر منصة مدرستي، لذلك يرغب الكثيرين من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة رابط منصة مدرستي، وذلك مع اقتراب موعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني، ومن المشار أليه أن مَنصة مدرستي تم أطلاقها منذ عامين بالتزامن عن تعطيل الدراسة بالمملكة وتحويلها عن بعد بسبب تداعيات وباء كورونا، وننشر لكم رابط منصة مدرستي للتعليم عن بعد فتابعونا عبر موقع ثقفني.

رابط منصة مدرستي

صرحت وزارة التعليم أن منصة التعليم عن بعد ستلعب دورًا رائدًا في الفترة المقبلة، ونوهت انه لأنية لما يتداول عن أغلاق المنصة الإلكترونية وخاصة أن التعليم اصبح حضوري، ويتم تزامن الدروس والحصص عبر المنصة للطلاب المستثنون من الحضور، بسبب بعض الأمراض التي حدها وقاية في الدليل التشغيلي، وقد تم تحديث المنصة وأضافه بعض الأيقونات الجديدة بها ووضعت الوزارة 5 برامج تشغيلية جديدة لطلاب الابتدائي، ويستطيع طلاب المرحلة الابتدائية وحتي الثانوي الدخول للمنصة من خلال اتباع الخطوات الأتية:

يجب على الطالب أو ولي الأمر الانتقال إلى منصة مدرستي.

ثم انقر فوق تسجيل جديد.

إذا كان لديك حساب على الموقع، يمكنك تسجيل الدخول عن طريق إدخال بياناتك.

يجب تدوين جميع البيانات المطلوبة في الحقول المتوفر ، بما في ذلك رقم الهاتف، بدقة وشكل صحيح.

سوف تتلقى رسالة على هاتفك المحمول برقم التحقق المرئي.

يجب إدخال ذلك الرمز في الحقل المحصص له.

حدد المرحلة التعليمية التابع لها الطالب.

ثم الضغط علي أيقونة تسجيل دخول.

تسجيل دخول منصة مدرستي عبر توكلنا

يتثنى الطلاب والمعلمين من دخول منصة مدرستي عن طريق توكلنا، وذلك من خلال اتباع التالي: