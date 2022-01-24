التحالف يعترض صاروخا أطلقه الحوثي نحو ظهران الجنوب

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، ليلة الاثنين، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخا باليستيا أطلقته ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، باتجاه محافظة ظهران الجنوب التابعة لمنطقة عسير جنوبي المملكة.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية على حسابها في تويتر، إن شظايا الصاروخ بعد اعتراضه سقطت على المنطقة الصناعية في ظهران الجنوب.

وأشار التحالف إلى أن التقارير الأولية أفادت بوقوع خسائر مادية في بعض الورش والمركبات المدنية في المنطقة.

ونشر التحالف صورا تظهر جانبا من آثار سقوط شظايا اعتراض الصاروخ الباليستي بالمنطقة.

ويأتي الهجوم على ظهران الجنوب، بعد ساعات من إعلان التحالف عن إصابة شخصين بجروح طفيفة، في اعتداء لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران بصاروخ باليستي على منطقة جازان جنوب غربي السعودية.

وقال التحالف في تغريدات نشرتها وكالة الأنباء السعودية في حسابها على تويتر: "إصابتان طفيفتان لمقيميَن من الجنسية البنغلاديشية والجنسية السودانية في أحد المسارحة" في منطقة جازان.

وأضاف أن أضرارا مادية لحقت بعدد من الورش والمركبات المدنية بالمنطقة الصناعية في أحد المسارحة، مؤكدا أن الاستهداف متعمد وممنهج لتهديد حياة المواطنين والمقيمين من جنسيات مختلفة.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، عن تنفيذ 17 عملية استهداف ضد الميليشيات الحوثية في مأرب والبيضاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأكد أن الاستهدافات أسفرت عن تدمير 8 آليات عسكرية، وبالإضافة إلى خسائر بشرية تجاوزت 90 عنصراً إرهابياً.