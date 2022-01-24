واتساب يطرح "ميزة جديدة" تنهي معاناة الملايين

يضع مطورو تطبيق التواصل الفوري "واتساب" اللمسات الأخيرة على تقنية جديدة تتيح نقل سجل المحادثات بين مستخدمي هواتف "أندرويد" و"آي أو أس"، علما بأن هذا لم يكن متاحا بالسابق بشكل كامل
وذكر موقع "wabetainfo" بأن "واتساب" أرسل أخيرا تحديثا جديدا خلال برنامج "بيتا" التجريبي.
ويتضمن التحديث الجديد إمكانية نقل محادثات المستخدمين في "واتساب" بين الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" مثل هواتف "غوغل"، والهواتف التي تعمل بنظام "آي أو أس"، أي هواتف آيفون.
وفي التحديث السابق الذي صدر العام الماضي، كان بإمكان المستخدمي نقل سجلات المحادثات من "أندرويد" إلى "آي أو أس" فقط، ومن هواتف "سامسونغ" و"غوغل" حصرا، لكن في التحديث الجديد الأمر متاح في الاتجاهين.
ويظهر في النسخة التجريبية، أن "واتساب" يطلب إذن المستخدمين من أجل استيراد المحادثات من الهاتف الآخر الذي يعمل بنظام مختلف، ويرجح أن تتم العملية من خلال كيبل أو عن طريق "واي افي" قريب.
وبحسب المعلومات المتوفرة، سيطلب من المستخدمين إبقاء البرنامجين مفتوحين ورفع قفل الهاتفين أثناء علمية النقل.
ولا تتوفر الخدمة الحالية على النسخة العامة من "واتساب"، ولا يعرف متى سيتم إطلاقها، لكن يتوقع أن يكون ذلك قريبا.
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