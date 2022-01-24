طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية ١٤٤٣ جدة والطائف والدمام

طريقة التقديم على سكني الأراضي المجانية في السعودية هو أمر يشغل أعداد كبيرة من الأشخاص في السعودية، الذين يرغبون في الاستفادة من الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان بالمملكة، ويعتبر برنامج سكني هو برنامج اقترحته صناديق التنمية العقارية في السعودية لمساعدة الفئات المحتاجة في الوقت الحالي، حيث أنه أحد أهم برامج التضامن المتاحة للمواطنين الذين يستوفون المعايير التي تم وضعها، حيث يتلقون المساعدة اللازمة من خلال مجموعة متنوعة من القروض والتمويل من أجل مساعدتهم.

شروط الحصول على منح الأراضي في مدينة جدة

حدد منظمو برنامج الإسكان الحر في جدة عددًا من المتطلبات التي يجب أن يستوفيها أولئك الذين يسعون للحصول على امتيازات الأراضي الحرة ، بما في ذلك:

يجب أن يكون الشخص الذي يطلب الامتياز المجاني للأرض سعودي الجنسية. يجب ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عامًا وقت تقديم الطلب. أن يكون المتقدم مقيمًا إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية. أن يكون مقدم الطلب من سكان مدينة جدة حيث تم تقديم طلب الأرض المجانية. قد تكون الفئات التالية مؤهلة للحصول على فرصة تمويل سكني: المطلقات والأرامل بشرط ألا يقل سن المتقدم عن 25 عاما. احترام المساحة المعتمدة حيث تم قبول ارض كل مستفيد على 625 * 625 متر. الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة غير مؤهلين للتقدم وطلب هذه المساعدة لأنهم تلقوا بالفعل مساعدة من مصادر أخرى.

شروط التسجيل في منح الأراضي المجانية الطائف

وضعت وزارة الإسكان في مدينة الطائف عدد من الشروط التسجيل كالتالي:

أسرة الشخص الذي سيطلب الدعم السكني تكون من أصل سعودي.

الشخص الذي سيستفيد من الدعم يكون سنه لا يقل عن 25 سنة

الشخص المتقدم يجب ان يكون له إقامة دائمة سواء هو او اسرته دائمًا في المملكة

لا يكون الشخص المتقدم قد تحصل على المساعدة السكنية من اى نوع خاصة أو عامة.

يكون لديه معاناة في ايجاد السكن المناسب لأسرته في آخر 5 سنوات.

التقديم على الأراضي المجانية عبر منصة سكني

يمكنك التقدم بطلب للحصول على برنامج قرض مجاني من خلال منصة سكني باتباع الخطوات التالية: