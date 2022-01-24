الصين تسجل 57 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الإثنين تسجيل 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم الأحد ارتفاعا من 56 في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان، إن 18 من الإصابات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا مقابل 19 قبل يوم.

وسجلت الصين 27 إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض نزولا من 34 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

وبذلك يكون بر الصين الرئيسي قد سجل حتى يوم الأحد 105660 إصابات مؤكدة.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتا عند 4636.