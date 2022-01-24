رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 جميع المحافظات

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عمر شويل - جدة رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022 والتي ازدادت عمليات البحث عنها في الآونة الأخيرة من الطلاب وأولياء الأمور، الذين يريدون التعرف علي نتيجتهم في امتحانات رابعة ابتدائى نصف العام، كان طلاب الصف الرابع قد انهوا امتحاناتهم يوم الخميس الماضي في جميع المحافظات، وينتظرون الان اعلان نتائج الصف الرابع الابتدائي، خاصة بعد تغيير المناهج وإضافة مواد دراسية جديدة للسنة الرابعة المرحلة الابتدائية، أصبح الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الاول، هام للكثير من الأسر المصرية.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

سوف يوفر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم في مصر، جميع المعلومات اللازمة التي تخص نتائج الفصل الدراسي الأول للسنة رابعة ابتدائي، وسوف يتمكن جميع أولياء أمور طلاب الصف الرابع أن يقوموا بالتعرف على التقييم الأول، لأطفالهم خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك في ظل النظام التعليمي الجديد، ولن تكون هناك درجات لتقييم الطلاب ولكن سيتم الإعلان عن النتائج في الملاحظات من خلال استخدام الألوان.

فيما يلي الخطوات بالتفصيل:

في المقام الأول، يجب أن تذهب إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الفني من خلال النقر هنا.

بعد ذلك ، يتم اختيار الرمز (نتائج الطلاب) من بين الخيارات الرئيسية للواجهة.

تحديد سنة التحاق الطالب وكذلك الفصل الدراسي الذي سيتم تعليمه فيه.

قم بتعبئة جميع معلومات الطالب بشكل صحيح وكامل في الحقول المتوفرة.

أدخل رقم مقعد الطالب كما كان وقت الامتحانات.

اضغط على أيقونة (طلب).

انتظر بضع لحظات، ثم سيظهر تقييم الطالب على شكل أربعة (4) ألوان: الأزرق والأخضر والأحمر والأصفر.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الأول

يمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2022، باتباع الخطوات التالية في جميع المحافظات:

1- أولا وقبل كل شيء عليك زيارة موقع وزارة التربية والتعليم.

2- بعد ذلك ،قم باختيار نتيجة السنة الرابعة.

3- ثم يتم إدخال رقم جلوس الطالب

4- بعد ذلك اكتب اسمك.

5- أخيرًا اكتب اسم المحافظة.

6- بالإضافة إلى إدخال اسم المدرسة التي ينتمي إليها الطالب.

7- بعد ذلك اضغط على كلمة استعلام

تحليل ألوان تقييم طلاب الصف الرابع الابتدائي

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن تقييم طلاب الصف الرابع لن يتم بالدرجات، فقد تم تطبيق نظام جديد يتم من خلاله تقيم الطلبة والطالبات في امتحان الترم الاول، وسوف يتم اختبار هذه البرامج لأول مرة خلال الفصل الدراسي الأول بالنسبة للسنة الرابعة، حيث سيكون نظام تقييم قائم على اللون يختلف عن نظام الترميز التقليدي وإليك كيف يعمل:

أولا اللون الأزرق.

في حالة ما كان اللون الأزرق هو المتواجد في تقييم الطالب في الصف الرابع، فان هذا سيؤكد أن الطالب متفوق في هذا المجال بمعدل يتراوح من 85 إلى 100 بالمائة.

ثانيًا: اللون الأخضر

يشير اللون الأخضر إلى أن تقييم الطالب متوسط ​، وأنه يحتاج فقط إلى مزيد من المساعدة لاستيعاب المادة بشكل كامل، وأن الطالب قد استوعب المادة بمعدل 65 إلى 85 بالمائة.

اللون الأصفر.

يشير اللون الأصفر إلى أن مستوى الطالب يتطلب تركيزًا وفهمًا أكبر، بالإضافة إلى دعم مستمر، حيث أنه لم يمتص المادة بنسبة تزيد عن 50٪ إلى 65٪.

الرابع: قرمزي

يشير اللون الأحمر إلى أن مستوى الطالب منخفض، مما يعني أنه يفتقر إلى المعرفة والمهارات اللازمة، وأن قدرته على استيعاب المعلومات تتراوح من 1٪ إلى 50٪.