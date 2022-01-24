نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الجو ثلج”.. الأرصاد تحذر السعوديين وتكشف عن موعد انتهاء موسم البرد القارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة تشهد المملكة العربية السعودية خلال هذه الساعات انخفاض غير مسبوق في درجات الحرارة وذلك بعدما تعرضت البلاد لمنخفض جوي قادم من الأراضي الأوروبية، وهو الأمر الذي تسبب في حدوث الانخفاض في الحرارة على مدار الساعات الأخيرة، وجعل بعض المواطنين يطلقوا تساؤلات حول موعد انتهاء موجة البرد القارس وهل ستكون هناك أمطار رعدية غزيرة تضرب العديد من المناطق حول المملكة في الفترة المقبلة أم لا.

الأرصاد تحذر السعوديين من درجات الحرارة

كشف الخبير الفلكي، الدكتور خالد الزعاق، بأن موسم الشبط قد انتصف بالفعل مع نهاية مساء أمس الأحد الموافق 23 يناير الجاري، ومع بداية صباح اليوم يكون قد دخلت السعودية في أول أيام شباط الثاني والمعروف بالبلدة، وستكون درجات الحرارة فيه أعلى من شباط الأول، مما يعني بأن موجة البرد القارس تتجه نحو الانتهاء خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد الزعاق: “في غضون نحو 13 يوم سوف يودع السعوديين موجة الطقس البارد، وتدخل المملكة في موسم الاعتدال، والذي لا يخلو كذلك من لسعات برد خاطفة بين الحين والآخر، ولكن في المعظم سوف ترتفع درجات الحرارة وتعود لمعدلاتها السابقة”.

درجات الحرارة اليوم في السعودية

يتساءل الآف من المواطنين في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية عن درجات الحرارة المسجلة في معظم المدن والأنحاء بالمملكة، وبحسب ما نشرته مصادر مسؤولة في المركز الوطني للأرصاد بالرياض، فقد جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على هذا النحو التالي:

الرياض: درجة الحرارة الصغرى 10 ودرجة الحرارة العظمى 25 مئوية.

جدة: درجة الحرارة الصغرى 18 والعظمى 28.

مدينة الدمام: درجة الحرارة الصغرى 12 والحرارة العظمى 22.

الخبر: درجة الحرارة الصغرى 12 والعظمى 21.

الجدير بالذكر بأن خبراء الأرصاد والفلك في المملكة العربية السعودية قد وجهوا تحذيرات إلى كل المواطنين والمقيمين داخل المملكة بشأن ضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة طيلة الفترة المقبلة، وذلك في ظل التوقعات بانخفاض كبير بدرجات الحرارة على معظم المناطق على مستوى كل أرجاء المملكة في غضون الساعات القليلة المقبلة والتي قد يصاحبها سقوط أمطار غزيرة وربما ثلوج في بعض المدن خلال الأيام القادمة.