كورونا فى البرازيل.. إصابات بالآلاف خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - وطبقا لبيانات الوزارة فقد سجلت البرازيل حتى الآن أكثر من 24 مليون إصابة منذ بداية الجائحة، فيما وصل العدد الرسمى المسجل للوفيات إلى 623097.

كورونا فى البرازيل

وأفادت تقارير صحفية، بأن العدد الفعلى لـ حصيلة الإصابات بـ كورونا، قد يختلف بشكل ملموس عما يرد فى الإحصاءات اليومية، مرجعة السبب إلى أن الفحوص لم تشمل كل المصابين.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.