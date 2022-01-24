اليونيسف: 850 طفلاً فى خطر سجن غويران بالحسكة شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - وقال ممثل اليونيسيف فى سوريا، فيكتور نيلاند، أمس الأحد، إن "العنف المحتدم فى مدينة الحسكة، المرتبط باقتحام سجن الأسبوع الماضى، وضع ما يقرب من 850 طفلاً محتجزًا فى خطر حقيقى".

ودعا نيلاند "إلى إطلاق سراح الأطفال من السجن"، مشددًا على أن "اعتقال الأطفال يجب أن يكون إجراء الملاذ الأخير ولأقصر مدة زمنية ممكنة"، وقال إن "الأطفال فى سجن غويران، هم أطفال ولهم حق فى الحصول على إجراءات العدالة التصالحية".

وأوضح نيلاند أن ما يقرب من 10 آلاف طفل وأمهاتهم فى مراكز أو معسكرات احتجاز، مشيرًا إلى أنهم قدموا من أكثر من 60 دولة، ويكافحون للنجاة فى ظل ظروف قاسية بشكل متزايد وشتاء قاس. فيما تشير التقارير إلى أن بعض هؤلاء الأطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ12 عامًا.

وشهدت الأيام الماضية سقوط أكثر من 100 قتيل، وتشريد الآلاف فى العنف حول سجن غويران بمنطقة الحسكة السورية، بعدما شن سجناء داعش هجومًا على حراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب.