عاجل- ظهور سلالة جديدة من «أوميكرون» (أكثر انتشارا)

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة، فأن السلالة الجديدة قد تتفشى على نطاق أوسع، وأطلقت عليها اسم "بى إى.2"، مشيرة إلى أنه تم رصد التسلسلات الأولى من المتحور الجديد فى الفلبين وأرسلت إلى منصة "GISAID"، التى تشكل حيزا مفتوحا لجيانات الفيروسات.

وكانت معظم العينات المرسلة من المتحور الفرعى من الدنمارك، وأبلغت الهند عن 530 عينة من هذا المتحور، تليها السويد بنحو 181 حالة وسنغافورة بـ127 حالة.

ومع ذلك، لا تزال السلالة الفرعية تخضع للمراقبة الدقيقة من جانب العلماء، لتحديد ما إذا كان يمكن أن يؤثر ظهورها على تفشى وباء كورونا.

وقالت المسؤولة فى وكالة الأمن الصحى فى بريطانيا، ميرا تشاند، إنه من طبيعة الفيروسات أن تتغير وتتحور، لذلك من المتوقع أن تظهر متحورت جديدة مع استمرار الوباء.