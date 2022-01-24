الهند تسجل 306 آلاف و64 إصابة جديدة بـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "إن دى تى فى" الهندية، أن السلطات سجلت أيضا 439 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس، فيما بلغ إجمالى حالات التعافى 36 مليونا و804 آلاف و145 شخصا. يشار إلى أن إجمالى حالات الإصابة المسجلة فى الهند منذ بداية تفشى الوباء بلغ 39 مليونا و543 ألفا و328 إصابة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 489 ألفا و848 حالة وفاة.

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