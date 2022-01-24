بـ«قانون العودة».. إسرائيل تبحث إجلاء آلاف اليهود من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فقد قدرت منظمات يهودية أن غزو روسيا لأوكرانيا، سيفتح المجال لإسرائيل لتجلب آلاف اليهود الأوكرانيين الذين يطلبون اللجوء إليها.
كما كشفت تقديرات إسرائيلية عن أن آلاف اليهود سيطلبون اللجوء إلى إسرائيل إذا غزت روسيا أوكرانيا.
فيما تشير المنظمات اليهودية إلى أن أقاليم شرق أوكرانيا تحتضن 75 ألف أوكرانى، يملكون حق الحصول على الجنسية الإسرائيلية بموجب "قانون العودة".
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