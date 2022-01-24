واشنطن تطلب من رعاياها في السفارة الأمريكية بأوكرانيا مغادرة البلاد

أمرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أفراد عائلات موظفيها الحكوميين في السفارة الأمريكية بأوكرانيا مغادرة البلاد.
من ناحية أخرى سمحت الوزارة للموظفين غير الضروريين بالمغادرة وسط تزايد المخاوف من إمكانية الغزو الروسي وفق ما أعلنت الخارجيّة الأميركية، الأحد، في بيان.
وأضاف البيان: "في 23 يناير 2022، أجازت وزارة الخارجية بالمغادرة الطوعية للموظفين الأميركيين المعينين مباشرة، وأمرت بمغادرة أفراد الأسر من سفارة كييف، بسبب استمرار التهديد بعمل عسكري روسي".
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها أن الموظفين المحليين والموظفين غير الأساسيين يمكنهم مغادرة السفارة إذا رغبوا في ذلك.
وقالت إن على المواطنين الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا "التفكير الآن" في مغادرة البلاد عبر الرحلات الجوية التجارية أو وسائل النقل الأخرى
جاء في البيان أن "الوضع الأمني، خصوصا على طول الحدود الأوكرانية، في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا وفي دونيتسك التي تسيطر عليها روسيا، لا يمكن التنبؤ به ويمكن أن يتدهور في أي وقت".
وحذّرت وزارة الخارجية من أن "الرعايا الأمريكيين في أوكرانيا يجب أن يُدركوا أن أي عملية عسكرية روسية، في أي مكان في أوكرانيا، ستؤثّر على نحو خطير في قدرة سفارة الولايات المتحدة على تقديم خدمات قنصليّة، بما في ذلك مساعدة المواطنين الأمريكيين الذين يُغادرون أوكرانيا".
ودعت الوزارة الجالية الأمريكية في أوكرانيا إلى الاطلاع على "ما تستطيع حكومة الولايات المتحدة فِعله وما لا تستطيع فعله لمساعدتكم أثناء (حصول) أزمة في الخارج".
كما نصحت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين بعدم السفر إلى أوكرانيا بسبب احتمال حصول هجوم روسي.
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