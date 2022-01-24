نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو سنك فوق 30.. خلطة لشد الوجه في يوم وقولي وداعاً للتجاعيد والخطوط التعبيرية لبشرة مشدودة وناعمة في المقال التالي

عمر شويل - جدة خلطة لشد الوجه في يوم، حيث تبحث النساء عن خلطات طبيعية لشد الوجه، دون أن تتسبب في أي ضرر للبشرة ومن أهم المشكلات التي تواجه البشرة مشكلة التجاعيد التي تصيب السيدات وخصوصا عند تقدم العمر، مما يجعلهم يشعرون بالخجل والضيق، سوف نذكر طرق عمل خلطة طبيعية لإزالة تجاعيد الوجه.

خلطة لشد الوجه في يوم

تعتبر مشكلة التجاعيد من المشاكل المتداولة لدى العديد من النساء نتيجة للإرهاق و عدم النوم الكافي و استخدام مساحيق التجميل باستمرار مما يجعل النساء تبحث عن مسك يزيد الكولاجين بالوجه والبشر ويقضى على التجاعيد نهائياً نعرض لكى مسكات لشد البشرة بطريقة طبيعية في الاتي:

ماسك لشد الوجه سريع المفعول بالنشا

أربع ملاعق من نشا الذرة.

ربع كوب من الماء المغلي.

مقدار من من ماء الورد.

ملعقتين من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

يجب غسل البشرة جيدا بالماء والغسول المناسب للبشرة ويفضل ان يكون غسول مكون من نباتات طبيعية ويجب تنشيف البشرة جيدا قبل وضع الماسك بقطعة قماش قطنية.

طريقة تحضير الماسك:

نقوم بإحضار اناء ونضع فيه ربع كوب الماء على النار حتي يوصل لمرحلة الغليان.

بعد رفعه من على النار نقوم بوضع نشا الذرة ونقوم بتقليبه جيدا حتي تتكون عجينة كريمة الشكل.

نقوم بعد ذلك بوضع ماء الورد وزيت جوز الهند ونخلط المكونات جيدا.

ثم نترك المكونات حتي تهدا من درجة الحرارة ثم نقوم بوضعها على الوجه والرقبة لمدة ربع ساعة.

بعد ربع ساعة نقوم بفرك الماسك بشكل دائري على الوجه.

ثم بعد ذلك نقوم بشطف الوجه والرقبة جيدا بالماء الدفيء.

كريم لبان الذكر كولاجين طبيعي

يعتبر لبان الدكر افضل كولاجين طبيعي للبشرة مفيد للبشرة و يزيل التجاعيد بسرعة فقط اتبع الاتي:

المكونات:

سبع قطرات من زيت لبان الدكر.

بالإضافة الى سبع ملاعق من زيت الأفوكادو.

ثلاث قطرات من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من عسل النحل.

مقدار من زيت اللوز المر.

ومقدار من زيت خشب الصندل.

نصائح هامة لشد الوجه في يوم

عدم تعرض البشرة لأشعة الشمس الضارة وخصوصا وقت الظهيرة.

أيضا عدم استخدام الصابون على البشرة لأنه يترك ترسبات على الوجه.

استخدام فيتامين سي في الأكل وزيت الزيتون.

ترطيب البشرة باستخدام مرطبات طبيعية.

شرب المياه بكمية كبيرة فإنها تعطي الوجه نضارة.

وفي الختام نتمنى ان نكون ذكرنا كيفية عمل خلطة لشد الوجه في يوم نصائح هامة لشد البشرة فوائد لبان الدكر للبشرة، طريقة تحضير ماسك لبان الدكر والأفوكادو ونتمنى ان نكون قدمنا مقال مفيد.