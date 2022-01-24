الإمارات تعلن تدمير منصة إطلاق صواريخ للحوثيين باليمن

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الوزارة أكدت فى بيان لها، أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات وأنها تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الدولة من كافة الاعتداءات.

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