غدًا.. العراق والسعودية يوقعان اتفاقية الربط الكهربائى لاستبدال الطاقة

جدة - نرمين السيد - أكد الأمين العام لمجلس الوزراء العراقى، حميد الغزى، اليوم الإثنين، أن توقيع اتفاقية الربط الكهربائى لاستبدال الطاقة بين العراق والسعودية سيكون غدًا الثلاثاء، وذلك على هامش ملتقى الأعمال العراقى ـ السعودى المنعقد بالرياض.





وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية، قال الغزى فى كلمته خلال الملتقى، إن "التعاون بين العراق والسعودية مستمر انطلاقا من توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى بضرورة دعم روابط الأخوة والتعاون الاقتصادى بين البلدين.

وأضاف الغزى أن "الجانب السعودى قدم ورقة تضمنت بعض المشكلات فى المنفذ، وسوف نعمل على تجاوزها وعالجنا البعض منها وسيتم معالجة ما تبقى خلال الأسبوع المقبل".

وتابع أن "المجلس التنسيقى نتج عنه فتح ملحق فى بغداد وتوقيع العديد من مذكرات التفاهم لتعزيز العلاقة بين البلدين، ونعمل على ملفات عديدة ومنها الربط الكهربائى وتطوير المدن الصناعية والتعاون الرياضى وغيرها"، لافتا إلى أن "يوم غد سيشهد توقيع اتفاقية الربط الكهربائى بين العراق والسعودية لاستبدال الطاقة".

كما أشار الأمين العام لمجلس وزراء العراق، إلى أن "سياسة ومنهجية الحكومة المتعاقبة السابقة والحالية بدعم المجلس التنسيقى العراقى السعودى، هو لقناعة البلدين أنها بداية صفحة جديدة بين العلاقات التأريخية، وفعلا أثمر المجلس عن تأسيس مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، كما نتج بعض الإنجازات منها فتح منفذ عرعر المغلق منذ سنوات ولما له من فوائد كبير".