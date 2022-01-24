اليابان تعتزم توسيع حالة «شبه الطوارئ» بسبب كورونا

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن الحكومة ستقوم بإضفاء الطابع الرسمى على القرار، غدا الثلاثاء، بعد التشاور مع لجنة استشارية من الخبراء، بشأن خطتها لاعتماد قيود على المطاعم والحانات فى المزيد من المناطق، بالإضافة إلى طوكيو و15 محافظة تم وضعها بالفعل تحت القيود.
وأشارت الوكالة إلى أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا، سيجرى محادثات مع الوزراء المعنيين فى وقت لاحق اليوم، حول إضافة المزيد من المناطق أثناء مناقشة مدة الإجراء بعد أن وصلت حالات الإصابة بفيروس كورونا اليومية المؤكدة، فى البلاد إلى 54 ألفا و576 حالة يوم السبت الماضى، مدفوعة بمتحور أوميكرون سريع الانتقال بدرجة كبيرة.
وقال كيشيدا فى جلسة للجنة الميزانية بمجلس النواب اليوم "سنرد بإجراءات متوازنة تستند إلى طبيعة سلالة أوميكرون من خلال تعزيز التدفق الإجرائى للوقاية والكشف والعلاج المبكر".
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