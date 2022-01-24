إصابات كورونا حول العالم ترتفع إلى أكثر من 351 مليون إصابة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين- أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و596 ألفا و593 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 70.7 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 39.5 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 24 مليون إصابة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ866 ألفا و540 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ623 ألفا و370 وفاة ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى وفيات 489 ألفا و846 وفاة.