كورونا يتفشى فى أستراليا.. أكثر من 40 ألف إصابة جديدة خلال 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - سجلت أستراليا 40 ألفًا و662 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة فى البلاد إلى مليونين و239 ألفا و310 إصابات.





وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 58 حالة وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى عدد حالات الوفاة إلى 3161 حالة، حسبما ذكرت صحيفة "سيدنى مورنينج هيرالد" الأسترالية، اليوم الإثنين. جدير بالذكر أن هيئة تنظيم الأدوية الأسترالية "تى جى إيه" وافقت الخميس الماضى، للمرة الأولى على أول علاجين عن طريق الفم لفيروس كوفيد-19، من شأنهما أن يساعدا فى معالجة نقص الإمدادات من العلاجات الأخرى للمرض. وأجازت الهيئة استخدام عقارى "باكسلوفيد" و"لاجفريو"، المعروف كذلك باسم "مولنوبيرافير"، وقد وافقت عليهما "مؤقتا"، مما يعنى أنه يمكن استخدامها من جانب المتخصصين الصحيين فى ظروف محدودة ولكن يجب على الشركات المصنعة تقديم بيانات إضافية إذا استخدمت الأدوية على نطاق أوسع، بحسب الموقع الرسمى لوزارة الصحة الأسترالية.

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