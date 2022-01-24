البرلمان الإيطالى يصوت لاختيار رئيس جديد للبلاد وسط مخاوف سياسية

جدة - نرمين السيد - يصوت البرلمان الإيطالى، اليوم الإثنين، لاختيار رئيس جديد لإيطاليا فى سباق مفتوح، وتراقبه الأسواق المالية عن كثب، مع ظهور اسم رئيس الوزراء ماريو دراجى بين أبرز المرشحين.





وحسبما ذكرت وكالة "رويترز" الإخبارية، يساور الساسة فى إيطاليا مخاوف من أن تخلف النتيجة غموضًا سياسيًا جديدًا فى ثالث أكبر اقتصاد فى منطقة اليورو، خصوصا فى ظل عودة ظهور الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

ويجتمع أكثر من ألف برلمانى، وممثل فى الجولة الأولى من التصويت السرى لاختيار رئيس بعد الرئيس الإيطالى المنتهية ولايته سيرجيو ماتاريلا، فى عملية قد تستغرق عدة أيام.

ووفقًا للقانون الإيطالى، فلا بد أن يحصل الفائز على أغلبية الثلثين فى أى من الجولات الثلاث الأولى، مع أغلبية مطلقة كافية بعد ذلك.

ويرأس ماريو دراجى حكومة وحدة وطنية، إلا أنه أبدى رغبته فى تولى المنصب 7 أعوام، وذلك رغم إحجام بعض الأحزاب عن مساندته خشية أن يؤدى تخليه عن رئاسة الحكومة إلى اضطرابات سياسية، وانتخابات مبكرة.

وتؤكد التقارير الإيطالية على ضرورة التوصل إلى اتفاق على الفور مع رئيس وزراء جديد إذا أصبح دراجى رئيسا للدولة، لمنع تعريض إيطاليا للخطر فيما يخص الحصول على نحو 200 مليار يورو ـ ما يعادل 226.80 مليار دولارـ من أموال الإغاثة من الأوبئة من الاتحاد الأوروبى.

كما يأتى من بين المرشحين المحتملين، رئيس مجلس النواب السابق بيير فرديناندو كاسينى، ورئيس الوزراء السابق جوليانو أماتو، ورئيسة مجلس الشيوخ ماريا إليزابيتا ألبيرتى كاسيلاتى.

فيما اقترح بعض الساسة مناشدة ماتاريلا للاستمرار فى الرئاسة، وترك دراجى رئيسا للوزراء حتى الانتخابات المقبلة فى إيطاليا فى أوائل 2023.