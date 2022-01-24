كيفية التسجيل في الدعم السكني 1443 وشروط الحصول على دعم سكني

يبحث الآلاف من مواطني المملكة العربية السعودية عن كيفية التسجيل في الدعم السكني وشروط التقديم للإستفادة من دعم منصة سكني على محرك البحث “جوجل”، ومن الجدير بالذكر أن منصة سكني قد تم إطلاقها من جانب وزارة الإسكان السعودية من أجل الوقوف بجانب المواطن السعودي محدود الدخل ومساعدته على الحصول على وحدة سكنية بسعر متوسط، فقد اشتدت الظروف الإقتصادية مؤخراً ومن هنا كان لزاماً على الحكومة السعودية أن تدعم المواطن السعودي والأسرة السعودية متوسطة الحال بعد غلاء الأسعار في معظم السلع الأساسية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة التسجيل في الدعم السكني وأبرز شروط التقديم كما وضحنا لكم في مقال سابق موعد صرف الدعم السكني لشهر يناير، فتابعونا.

التسجيل في الدعم السكني

تساعد منصة سكني السعودية الآلاف من الأسر السعودية متوسطة الحال على تملك وحدة سكنية مبمواصفات جيدة بسعر معقول في إطار دعم المملكة العربية السعودية للمواطن البسيط لتوفير حياة كريمة له من مأكل ومشرب وملبس، وفي حالة توفر كافة الشروط المطلوبة واللازمة التي حددتها وزارة الإسكان السعودية يُمكنكم التقديم إلكترونياً للإستفادة من الدعم، وقد كتبنا لكم مقال مُفصل سابق بعنوان كيفية تسجيل مستفيد جديد في سكني يُمكنكم الإطلاع عليه فقط انقر على الرابط المظلل لتكون على دراية بكافة التفاصيل.

شروط التقديم على الدعم

لا يُمكن للمواطنون السعوديون الإستفادة من دعم منصة سكني إلا بعد توفر عدة شروط نوضحها لكم كالتالي:

الشرط الأول أن يتوفر في المتقدم الجنسية السعودية والإقامة الدائمة بها.

ثانياً أن يكون عمر المتقدم 25 عام أو أكبر.

ثالثاً ألا يكون قد امتلك المتقدم على سكن خلال الخمس سنوات السابقة.

رابعاً أن يكون المتقدم رب لأسرة.

خامساً أن تكون المرأة الأرملة أو المطلقة قد مضى عليها عامين على الأقل.

وأخيراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا بعد أن وضحنا لكم كيفية التسجيل في الدعم السكني الذي أطلقته وزارة الإسكان وشروط التقديم فيه، ولأي استفسار يُمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات وسنقوم بالرد عليكم خلال أقرب وقت ممكن