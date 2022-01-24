كريم تفتيح رهيب للبشرة: لن تتخيلي نتائجه الرهيبة في التبييض2022

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عمر شويل - جدة نقدم لكم كريم تفتيح رهيب للبشرة , يعتبر كريم رباني في تبييض البشرة وتفتيح البشرة من اول استخدام, حيث يقضي الكريم الخرافي علي التجاعيد ايضا من اول استخدام للكريم الرهيب التي سوف يساعدكم في الحصول علي بشرة مثالية وخالية من أي عيوب في اقل وقت ممكن, حيث يعد من افضل الكريمات التي تعمل علي الفتيح الفوري دون أي أضرار جانبية تسبب لكم مشاكل بالبشرة, وتعتبر البشرة مصدر جمال لكل الفتيات والسيدات, والان سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا طريقة عمل كريم تفتيح رهيب للبشرة وتبييض البشرة من اول استخدام ونتائج فورية2022.

مكونات عمل كريم تفتيح رهيب للبشرة وتبييض البشرة من اول استخدام فوري

سوف نقدم لكم المكونات المستخدمة في عمل هذا القنبلة الخرافية في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-

معلقة من الكركم.

ثلاث معالق من النشا.

معلقتين من الحليب البودرة.

معلقة كبيرة من الزبادي.

معلقة من زبت اللوز الحلو.

ثلاث معالق كبيرة من ماء الورد.

معلقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف علي أبسط طريقة لتحضير القنبلة الرهيبة علي البشرة بكل سهولة وبطريقة سهلة جدا وخطوات بسيطة ونتائج مبهرة وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار إناء ونضع بداخلة النشا والحليب و الكركم ونقلب المكونات الجافة اولا. ثم نضيف الزبادي وزيت اللوز ونخلطهم جيدا حتي يتجانس الزبادي مع المكونات الجافة. ثم ننزل بالماء بتدريج مع التقليب المستمر للخليط حتي تتجانس جميع المكونات مع بعضهم البعض. نضيف عصير الليمون اختياري ونقلب الخليط حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس للغاية.

طريقة الاستعمال

نقدم لكم ابسط طريقة لاستخدام الكريم الذي يساعد علي تفتيح وتبيض البشرة ويعمل علي إزالة التجاعيد بكل سهولة في اقل وقت وهي كالاتي:-