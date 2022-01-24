نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط قياس تسجيل اختبار القدرة المعرفية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلن مركز قياس اليوم عن فتح باب التسجيل في اختبار القدرة المعرفية 2022 حيث يمكن لمن يرغب في دخول اختبار القدرات المعرفية أن يتقدم خلال فترة التسجيل فيما سيتم في موعد لاحق إجراء الاختبار وفق الضوابط والقواعد التي تضعها هيئة تقويم التعليم والتدريب التي تشرف على اختبار قدرات وغيره من اختبارات قياس سواء للطلاب أو الخريجين على مدار العام سواء أكانت اختبارات ورقية أم اختبارات محوسبة.

ما هو اختبار القدرة المعرفية ؟

هو اختبار يعقد للخريجين الراغبين في شغل الوظائف العامة حيث يعتبر هذا الاختبار أحد معايير المفاضلة بين المتقدمين لشغل أية وظيفية حكومية من الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف العامة وفق سلم الرواتب الجديد الذي أقرته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية.

ماذا يقيس اختبار القدرات المعرفية ؟

على عكس الاختبار التحصيلي، يقيس اختبار القدرات المعرفية مجموعة من القدرات والمعارف والمعلومات العامة التي تعتبر مؤشر على مدى قدرة الشخص على القيام بالواجبات الوظيفية وهي مجموعة من الأسئلة تتنوع على عدد من المجالات كما يلي:

القدرة اللفظية : والهدف منها قياس قدرة الشخص على فهم الألفاظ والتعبير بكلماته وصياغة مفردات خاصة به تشبه كتابة موضوع التعبير أو كتابة المقالات أو الفقرات ذات المعنى الواضح والمفهوم من خلال.

القدرات الكمية : واضح من اسمها أنها تقيس القدرات الحسابية والرياضية والتعامل مع الأرقام.

القدرة الاستدلالية : وهي أقرب الى مسائل المنطق والاستنباط بهدف قياس القدرة على استنباط العلاقات وإعمال الفكر الإبداعي.

القدرة المكانية : هي القدرة على تخيل الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد كأماكن والقدرة على تصور الرسومات.

ويمكن التسجيل من خلال موقع قياس على الإنترنت.

موعد اختبار القدرات المعرفية

هناك 3 فترات يتم فيها أداء اختبار قدرات المعرفية بحسب مركز قياس كما يلي:

الفترة الأولى – الاختبار الورقي : خلال الفترة من 22-25 يناير 2022 وهذه الفترة لمن سبق له التسجيل.

الفترة الثانية – الاختبار الورقي – خلال الفترة من 23-26 يوليو 2022 وهي لم يقوم بالتسجيل اعتبارا من اليوم الاثنين.

أما الفترة الثالثة فسوف يتم تحديد موعدها في قت لاحق.

نتائج اختبار القدرات

يتم تصحيح الاختبار في غضون 3 أسابيع من آخر يوم في الاختبار وتعلن النتائج وفي حالة دخول الشخص الاختبار أكثر من مرة تحتسب له أعلى الدرجات التي حصل عليها ويتم إرسال نتائج اختبار القدرة المعرفية إلى الجهات الرسمية مباشرة حيث يقوم المتقدم على الوظيفة بإدخال سنة التخرج وتاريخ أداء الاختبار والنسبة ثم ترسل تلك النتيجة بعد طلبها من مركز قياس للجهة الرسمية.