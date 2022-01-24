التعاون الخليجى: استمرار الهجمات الحوثية يعكس رفضها لمساعى السلام

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الإثنين، إن استمرار هذه الاعتداءات الإرهابية التى تقوم بها ميلشيات الحوثى تعكس تحديها السافر للمجتمع الدولى واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ورفضها لجميع المساعى الهادفة لإحلال السلام فى اليمن.
وطالب أمين عام مجلس التعاون المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقفاً حاسما تجاه ميلشيات الحوثى لوقف هذه الأعمال الإرهابية التى تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية.
يشار إلى أن وزارة الدفاع الإماراتية، كانت قد أعلنت اليوم الإثنين، اعتراض وتدمير دفاعها الجوى صاروخين باليستيين أطلقتهما مليشيات الحوثى تجاه أبو ظبى.
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