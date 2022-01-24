بوريل: لن نسحب عائلات الدبلوماسيين فى أوكرانيا.. ولا حاجة لتهويل الأزمة

جدة - نرمين السيد - أعلن مسؤول السياسة الخارجية فى الاتحاد الأوروبى جوزيب بوريل، أن الاتحاد لن يسحب عائلات الدبلوماسيين فى أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة، مضيفًا أن لا حاجة "لتهويل" الوضع فيما يخص أزمة كييف.





وقال بوريل لدى وصوله إلى لقاء يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبى ويتخلله مشاركة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن عبر الفيديو "لن نقوم بالأمر نفسه لأن ليس لدينا أسباب محدّدة لذلك". وكانت الولايات المتحدة أمرت عائلات دبلوماسيّيها فى كييف بمغادرة أوكرانيا "بسبب التهديد المستمرّ بعمل عسكرى روسى"، كما دعت الأمريكيّين أيضًا إلى تجنب السفر إلى روسيا.

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