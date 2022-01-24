عاجل- مثير للقلق.. الصحة العالمية تصدر بيانا عن الوضع الوبائى لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وكانت المنظمة العالمية، قد أكدت على خطورة متحور أوميكرون الأحدث على قائمة متحورات فيروس سارس-كوف-2 المصنفة "مثيرة للقلق"، على الرغم من البيانات التى تفيد بأنه أقل خطورة من متغير دلتا، إلا أنه يبقى خطيراً.

الجدير بالذكر أن الحكومة السويسرية اعتبرت فى الثالث عشر من الشهر الجارى، أن المتحور أوميكرون قد يكون "بداية النهاية" بالنسبة لوباء كوفيد-19، معربة فى الوقت نفسه عن رغبتها فى تمديد الإجراءات السارية لوقف انتشار الفيروس حتى نهاية مارس.