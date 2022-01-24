احتجاز رئيس بوركينا فاسو فى معسكر للجيش

جدة - نرمين السيد - ونقلت "رويترز" عن مصدرين أمنيين ودبلوماسى من غرب إفريقيا، أن جنودا متمردين احتجزوا الرئيس وسيطروا على مبنى التلفزيون، وذلك بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد فى العاصمة واجادوجو.
وسُمع دوى إطلاق نار كثيف فجر أمس فى عدد من الثكنات العسكرية فى بوركينا فاسو، وذلك فى أعقاب احتجاجات شعبية على تدهور الأوضاع الأمنية مع عجز الحكومة عن وقف هجمات الجماعات المسلحة المنتشرة فى جميع أنحاء البلاد.
وأعلنت سلطات البلاد مساء الأحد حالة الطوارئ وفرضت حظرا للتجوال إلى أجل غير مسمى.
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