أول تعليق من أوكرانيا على قرار واشنطن سحب عائلات دبلوماسييها

جدة - نرمين السيد - وكانت الولايات المتحدة، قد أمرت عائلات دبلوماسييها فى العاصمة الأوكرانية كييف بمغادرة البلاد "بسبب التهديد المستمر بعمل عسكرى روسى"، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية. كما سمحت واشنطن بالمغادرة "الطوعية" لموظفى سفارتها هناك. وأكدت روسيا مرارا أنه لا نية لها لشن أى عملية على أوكرانيا، مشددة على أن كل التقارير التى تتحدث عن ذلك كاذبة والغرض من هذه الادعاءات تصعيد التوتر فى المنطقة وتأجيج الخطاب المعادى لروسيا استعدادا لعقوبات اقتصادية جديدة وتبرير توسع الناتو شرقا، الأمر الذى تعارضه موسكو بشدة قائلة إنه يهدد الأمن الروسي.

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