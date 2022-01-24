سجلت الهند 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335، وهي الأعلى في 241 يوما.
وأعلنت وزارة الصحة الاتحادية في الهند، أن مجموع عدد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 4,89,848 ، بعد تسجيل 439 حالة وفاة جديدة.
وأضافت: " وتم تسجيل 306064 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما رفع العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البلاد إلى 39,543,328 ، في حين قفزت الحالات النشطة إلى 22,49,335 ، وهي الأعلى في 241 يوما.
وقالت الوزارة إن الحالات النشطة تشكل 5.69 % من إجمالي الإصابات، في حين انخفض معدل التعافي الوطني إلى 93.07 %.
وتم تسجيل زيادة قدرها 62130 حالة في عدد حالات فيروس كوورنا النشطة في غضون 24 ساعة. وسجل معدل الإيجابية اليومية 20.75 %، فيما سجل المعدل الإيجابي الأسبوعي 17.03 %، بحسب الوزارة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهند تسجل مستوى قياسيا بعدد إصابات كورونا النشطة خلال 241 يوما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.