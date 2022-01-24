شروط الدعم السكني شهر يناير 1443 وكيفية التسجيل في منصة سكني

زادت وتيرة البحث الساعات الأولى من صباح اليوم الأثنين عن أبرز شروط الدعم السكني في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، فقد حددت وزارة الإسكان السعودية يوم معين لنزول الدعم السكني فيه لجميع المستفيدين والمستحقين من المواطنين والأسر السعودية وهو يوم 24 من كل شهر ميلادي، ولذك قد قامت منذ الساعات الأولى من يوم الأثنين 24 فبراير بإيداع المساعدات المالية للمستفيدين والمنطبقة عليهم كافة الشروط اللازمة التي حددتها الوزارة، وقد قمنا بكتابة العديد من المقالات حول دعم منصة سكني على موقعنا فقد كتبنا مقال سابق بعنوان موعد صرف الدعم السكني شهر يناير ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” عن أبرز شروط الدعم السكني، فتابعونا.

شروط الدعم السكني

يجب أن تتوفر في المتقدم للإستفادة من دعم منصة سكني عدة شروط لا يتمكن من الإستفادة من الدعم بدونها،فيجب أن يكون أولاً سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة دائماً ولا يقل عمره عن 25 عاماً، وألا يكون في حوزته أي أملاك آخر 5 سنوات، وأن يكون عائلاً لأسرة، وبالنسبة للمرأة إذا كانت مطلقة أو أرملة يجب أن يمر عليها في هذه الحالة عامين على الأقل.

التسجيل في منصة سكني

في حالة توفر كافة الشروط المطلوبة التى حددته وزارة الإسكان لا يكون هناك ما يمنعك من التقديم على دعم سكني إلكترونياً، فكل ما يتطلبه الأمر هو الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الإسكان السعودية وتسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد ثم كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لذلك، ويُمكنك قراءة مقال سابق لنا بعنوان كيفية تسجيل مستفيد جديد سكني لمعرفة كافة الخطوات للازمة لإجراء عملية التسجيل بشكل صحيح، فقم الآن بالنقر على الرابط المظلل لينقلك إلى تفاصيل المقال.

والآن نستطيع أن نقول أننا وصلنا لنهاية مقالنا بعد أن بينا لكم جميع المعلومات المتعلقة بدعم المنصة التابعة لوزارة الإسكان السعودية وأبرز شروط التقديم فيها وكيفية التسجيل فيها إلكترونياً للإستفادة من الدعم، ولأي استفسار أو سؤال فقط عليكم بترك سؤالكم بخانة التعليقات بالأسفل وسوف نجيب على كافة أسئلتكم بإستفاضة في الحال