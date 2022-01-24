الشباب الإرهابية تشن هجوما على شركة صينية فى كينيا

ووفقًا لموقع "الصومال الجديد"، يأتى الهجوم تزامنًا مع الدعوة التى وجهها السيناتور أنور ليتبتيب، المنتخب عن لامو، للحكومة الكينية، يطالبها بـ"قتل جميع العصابات الإجرامية" من حركة الشباب الذين اعتقلوا فى الهجمات الأخيرة.
وحسبما أكد مفوض مقاطعة لامو، إيرونجو ماتشاريا، تم اعتقال 10 مشتبهين بعد الهجمات التى أسفرت عن مقتل 15 شخصًا، من بينهم 4 ضباط.
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