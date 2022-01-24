جنود ملثمون ينتشرون حول مقر التلفزيون فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - تمركز جنود ملثمون فى واجادوجو، اليوم الإثنين، أمام مقر التلفزيون الرسمى لبوركينا فاسو، وذلك بعد يوم من التمرد فى عدة ثكنات للجيش فى الدولة الإفريقية التى تواجه عنف متطرفين.





وحسبما ذكرت "فرانس برس"، فإنه لم يتضح بعد ما إذا كان الجنود من المتمردين وقدموا للسيطرة على إذاعة وتلفزيون بوركينا فاسو، أم أنهم موالون للحكومة انتشروا لحراسته. وفى وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر أمنية عن احتجاز رئيس بوركينا فاسو، روك كابورى، فى معسكر للجيش، على يد جنود متمردون. ووفقًا لـ"رويترز"، قال مصدرين أمنيين ودبلوماسى من غرب إفريقيا، إن جنودا متمردين احتجزوا الرئيس وسيطروا على مبنى التلفزيون، وذلك بعد إطلاق نار كثيف على منزله مساء الأحد فى العاصمة واجادوجو.

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