عاجل- قرار بريطانى بشأن الدبلوماسيين وعائلاتهم فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "فرانس برس"، قالت السفارة البريطانية لدى أوكرانيا، إن أبواب السفارة ستبقى مفتوحة من أجل "الأعمال الأساسية".

وكانت المملكة المتحدة البريطانية حذرت مواطنيها، أول أمس السبت، من السفر غير الضرورى إلى أوكرانيا، كما نصحت رعاياها المتواجدين فى أوكرانيا بتسجيل وجودهم هناك، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة الخارجية.

فيما يأتى القرار البريطانى بعدما أمرت الولايات المتحدة جميع الموظفين الأمريكيين فى سفارتها فى كييف، وعائلاتهم، بمغادرة أوكرانيا على الفور، وسط مخاوف من هجوم روسى على أوكرانيا.