تركيا تدين الهجمات الحوثية على الإمارات والسعودية

أدنت تركيا، اليوم الإثنين، الهجوم الإرهابي لميليشيا الحوثي بالصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار، ضدّ أهداف مدنية، في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.

وطالبت الخارجية التركية، في بيان لها بوقف فوري لمثل هذه الهجمات، التي تشكل انتهاكاً واضحاً للقانون الدولي.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية، اليوم الإثنين، قد أعلنت تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية بمديرية الحزم بالجوف اليمنية فور إطلاقها صاروخين باليستييّن على أبوظبي.

وقالت وزارة الدفاع على “تويتر”: “تعلن قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع عن نجاح طائرة F16 الساعة 0410 توقيت اليمن من تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية مديرية الحزم بالجوف فور إطلاقها صاروخين بالستيين على أبوظبي، واللذان تم اعتراضهما بنجاح من قبل دفاعاتنا الجوية مرفق فيديو استهداف منصة الصواريخ البالستية”.