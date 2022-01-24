سعر ومواصفات سيارة لكزس es250 في السعودية

سعر ومواصفات سيارة لكزس es250، حرصت شركة لكزي على أن توفر أحدث موديل من السيارات ومن خلال تلك السيارة استطاعت أن تحظى على إقبال كبير من قبل العملاء، فتتسم تلك السيارة بالكثير من السمات التي ميزتها عن غيرها من السيارات وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سيارة لكزس أي اس 250.

ما هي مواصفات سيارة لكزس اس أي الخارجية:

اتسمت السيارة بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات التي من بينها:

تحتوي السيارة على تصميم جذاب للغاية فهي تحتوي على شبكة شبيهة لحرف L كما أنها تحتوي على مصابيح تتسم بتقنيات فردية من نوعها للإضاءة وبالتالي يكون من السهل القيادة في فترة المساء.

تحتوي السيارة أيضًا على تصميم مميز للرنجات ذات مقاس 21 رياضي وذلك في النسخة الأعلى إما بالنسبة للمصد الخلفي فاتسم بتصميم حاد بالإضافة لتداخل في اللمبات الخلفية بالإضافة لاحتوائها على مخرجين للاجزوست المتعلق بفتحات العادم.

تم تصميم تلك السيارة بأسلوب تقني ومتطور فجاءت المقاعد من الداخل بمساحة جيدة ومناسبة ومريحة.

فتحتوي السيارة على شاشة قياس بمقاس 8 بوصة وتتسم بأنها عالية الدقة والمهارة ويمكن أن يتم الحصول على 12.3 بوصة في الفئة الأعلى من هذا النوع.