نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر ومواصفات سيارة لكزس es250 في السعودية في المقال التالي
عمر شويل - جدة سعر ومواصفات سيارة لكزس es250 في السعودية - ثقفني
سعر ومواصفات سيارة لكزس es250، حرصت شركة لكزي على أن توفر أحدث موديل من السيارات ومن خلال تلك السيارة استطاعت أن تحظى على إقبال كبير من قبل العملاء، فتتسم تلك السيارة بالكثير من السمات التي ميزتها عن غيرها من السيارات وتتبعوا معنا في المقال التالي كل ما يخص سيارة لكزس أي اس 250.
ما هي مواصفات سيارة لكزس اس أي الخارجية:
اتسمت السيارة بالكثير من السمات التي جعلتها مميزة عن غيرها من السيارات التي من بينها:
- تحتوي السيارة على تصميم جذاب للغاية فهي تحتوي على شبكة شبيهة لحرف L كما أنها تحتوي على مصابيح تتسم بتقنيات فردية من نوعها للإضاءة وبالتالي يكون من السهل القيادة في فترة المساء.
- تحتوي السيارة أيضًا على تصميم مميز للرنجات ذات مقاس 21 رياضي وذلك في النسخة الأعلى إما بالنسبة للمصد الخلفي فاتسم بتصميم حاد بالإضافة لتداخل في اللمبات الخلفية بالإضافة لاحتوائها على مخرجين للاجزوست المتعلق بفتحات العادم.
- تم تصميم تلك السيارة بأسلوب تقني ومتطور فجاءت المقاعد من الداخل بمساحة جيدة ومناسبة ومريحة.
- فتحتوي السيارة على شاشة قياس بمقاس 8 بوصة وتتسم بأنها عالية الدقة والمهارة ويمكن أن يتم الحصول على 12.3 بوصة في الفئة الأعلى من هذا النوع.
- اعتمدت السيارة على مواتير أربعة سلندر تعمل بقوة الدفع الرباعي بسعة تصل إلى 2.5 لتر وتولد قوى 203 حصان.
- كما أنها تعمل بستة سلندر وذلك للفئة الأعلى فتعمل على توليد 300 حصان كما أنها تحتوي على النسخة الهجينة أو الهايبرد من أجل أن توفر الوقود.
- تحتوي السيارة على الكثير من أنظمة الأمان فتحتوي على خاصية اكتشاف حركة المشاه على السيارة من راكبي الدراجات أو من خلال حركة المرور بصورة عامة.
- وفرت السيارة إمكانية تعديل نظام التحكم بالأتسرينج بوكس من أجل تحسين عملية الأتزان وبالتالي التحكم في السيارة أثناء الملفات بالإضافة لاحتوائها على أجهزة فرامل أوتوماتيكية في حالة التعرض للطوارئ.
- كما أنها تحتوي على مثبت السرعة مع المرايا الجانبية وذلك أثناء النقطة العمياء.
- فاستطاعت السيارة أن تحظى على إعجاب الكثير من العملاء بفضل مميزاتها التي لا نهاية لها.
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