العرض الأسبوعي لهايبر بنده بالسعودية وخصومات تصل ل 60٪

عروض هايبر بنده الإسبوعية بالسعودية مازالت مستمرة وبقوة تصل ل 50 ٪، يسعى دائما هايبر بنده لإسعاد عملاءه من خلال توفير كل ما هو ضروري للبيت والأسرة وبأسعار متفاوتة لتناسب جميع الفئات بالإضافة إلى العروض والخصومات المتوفرة علي السلع والمنتجات بصفة مستمرة.

عروض وخصومات هايبر بنده على السلع الغذائية :

يتواجد داخل العرض الإسبوعي عروض هائلة على كل منتجات ساديا وتتميز منتجاتها بالجودة العالية والمذاق الرائع، صدور دجاج ساديا (450 كجم) السعر للحبة قبل العرض كان 16.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 11.95 ريال سعودي.

دجاج ساديا بدون عظم (2.5 كجم)، لعمل الدجاج المشوي والاستمتاع بالمذاق الشهي، ويتواجد عليها خصم ايضاً حيث أن السعر قبل العرض كان 68.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 50 ريال سعودي.

كما يتواجد بداخل العرض من منتجات ساديا دجاج مجمد (كليو) ، بدون أحشاء لعمل الدجاج المحشي بالأرز والفريك، السعر كان قبل العرض للحبة 16.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر للحبة 13.95 ريال سعودي، أما بالنسبة للكرتون (10×1kg)، فكان السعر قبل العرض 152.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 132.95 ريال سعودي.

زيت كانولا أولايت (2×1.5 لتر)، متوفر عليها عرض التوفير أي إشتري واحدة ومعاها واحدة هدية مجانية، السعر قبل العرض 43.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 34.95 ريال سعودي.

أرز أبيض بنجابي الشعلان (10 كيلو)، إنتاج الهند طويل الحبة لعمل الكبسة السعودي والماندي، السعر قبل العرض 79.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59.95 ريال سعودي.

عروض هايبر بنده الأسبوعية على أدوات المطبخ :

متواجد داخل العرض الإسبوعي خصومات على جميع الأدوات المستخدمة في المطبخ وسوف نتناولها الان بالتفصيل كما يلي:-