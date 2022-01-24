خصومات وعروض مستمرة وبقوة في أسواق العثيم بالسعودية

أسواق عبدالله العثيم في المملكة العربية السعودية، يتوافر بداخل الهايبر جميع السلع والمنتجات الضرورية للبيت والأسرة ومتوفر عليها عروض وخصومات بإستمرار والاسعار متفاوتة لتناسب الجميع داخل السعودية كل هذا من أجل الحصول على إرضاء العميل مما يؤدي الي زيادة شعبيته وإنتشاره بالمملكة، حيث أصبح الان هو بالفعل الأكثر مبيعاً وانتشاراً.

عروض أسواق العثيم الإسبوعية على السلع الغذائية الضرورية :

يشمل العرض الأسبوعي العديد من المنتجات الغذائية في قسم اللحوم والدواجن وسوف نتناول العرض بالتفصيل من خلال الأسطر الأتية.

دجاج ساديا مجمد تتميز بجودتها العالية لعمل أشهى دجاج محشي، السعر للكرتون (10×1100) قبل العرض 154 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 135.95 ريال سعودي، متوفر عرض أخر على الدجاج المجمد ساديا ولاكن بزيادة في الوزن (10×1300kg)، السعر قبل العرض للكرتون 167 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 139.95 ريال سعودي.

صدور دجاج طرية ساديا (1 كجم)، لعمل صدور الدجاج المشوي والإستمتاع ب المذاق الشهى، السعر قبل العرض كان 31.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 20.95 ريال سعودي.

لجم عجل بلدي بدون عظم، تتميز منتجات أسواق العثيم من اللحوم لكونها طازجة وعالية الجودة ومضمونة، السعر للكيلو داخل العرض 47.95 ريال سعودي.

يتواجد ايضاً داخل العرض لحم عجل بلدي بالعظم، السعر للكيلو داخل العرض 38.95 ريال سعودي.

لحم رفيدي بالعظم لعمل أشهى المشاوي، السعر للكيلو داخل العرض 49.95 ريال سعودي.

عروض أسواق العثيم في قسم الجبن والألبان :