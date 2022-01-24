المؤسسة العامة للتقاعد مزايا وعروض في المملكة

المؤسسة العامة للتقاعد مزايا وعروض، وتعتبر من المؤسسات ذو شخصيه اعتباريه ومستقله ماليا وإداريا وتقوم بتوفير الحماية الاجتماعية تحت المظلة التأمينية في المملكة العربية العربية السعودية، مؤسسة التقاعد في السعودية تقوم بتغطيه موظفي المملكة من المدنيين والعسكريين وشاغلي القطاع الخاص والعاملين بنظام الأجور بالقطاع الحكومي، وتعمل على نظام التأمينات الاجتماعية تنفيذ لوائحه التنفيذية ونظام التقاعد العسكري والمدني كل هذا تقوم به بحسب أحكام الأنظمة الصادرة في هذا الشان، من مزايا وعروض المؤسسة العامه للتقاعد أنها تطبق بشكل ألزامي لجميع العسكريين والمدنيين على مراتب في ميزانيات التابعة للحكومة السعودية والهيئات العامه والسعوديين العاملين في منشآت القطاع الخاص، ويتم التطبيق بصفه اختياريه لكل العاملين لحسابهم الخاص، وتقدم خدمات مميزه منها تمويل شخصى من مؤسسه التقاعد وهى احدى مميزات وعروض مؤسسة التقاعد، وتقدم خدمة مستفيدي نظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية من مواطنين دول مجلس التعاون الخليجي، هذه احدى خدمات المؤسسة العامه للتقاعد من مزايا وعروض.

المؤسسة العامة للتقاعد مزايا وعروض

تعتبر مؤسسة التقاعد من المؤسسات داخل المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدمات تمويليه مميزه وعديده، المؤسسة العامه للتقاعد مزايا وعروض لا تنتهى منها التمويل العقاري التي تقدمه للمتقاعدين والذي من خلاله يمكن شراء مسكن أو عقار، وهناك أيضا قرض شخصى من مؤسسة التقاعد والذي به مميزات وعروض عديده سوف نتعرف عليه من خلال المقالة، هناك نظام للتقاعد قد صدر في عام 1364 هـ مصلحة معاشات التقاعد تحت بند المادة الثامنة من نظام التقاعد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (21/1/271) وتاريخ 28/1/1378هـ وقد تم أسنادها إلى أدارة شؤون التقاعد لموظفي الدولة من العسكريين والمدنيين، وكما وضحنا ان هناك عروض ومزايا مؤسسة التقاعد وهى كالتالي.

مزايا المؤسسة العامه للتقاعد

توفير مسكن مناسب إلى جميع موظفي الدولة والمتقاعدين عن العمل.

زيادة عدد المستفيدين من البرنامج مما ينتج عن هذا سهولة في الاجرائات والأوراق المطلوبة.

تسجيل العقار باسم العميل بتنفيذ آلية الرهن العقاري.

هامش ربح قليل جدا من مؤسسة التقاعد.

تقديم مبلغ ثابت للأقساط الشهرية.

مدة سداد القرض تصل إلى ثلاثين عام.

إمكانية المقترض اختيار أي بنك لتسديد القسط الشهرى.

تقديم فترة سداد إلى المستفيد من 6 شهور إلى 12 شهر.

صدور انظمه التقاعد بالمملكة على النحو التالي