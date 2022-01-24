تقدم كبير.. ألوية العمالقة تحرر أول مديرية في شمال اليمن

نجحت ألوية العمالقة الجنوبية في تحرير أول مديريات محافظة مأرب شمالي اليمن بعد مواجهات عسكرية مع مليشيات الحوثي استمرت على مدار أيام متواصلة.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة، أن قواتها تقدمت ميدانيا وسيطرت على جبال ضاحة شقير والقرن والمدفون المطلة على حريب.

كما ذكر المركز سيطرة ألوية العمالقة على جبال المدفون والحقيل ومهران المطلة على طريق الجفرة العبدية بمحافظة مأرب.

وأشارت المعلومات التي أوردها المركز الإعلامي إلى "معارك عنيفة"، بين الجانبين، واستطاعت من خلالها ألوية العمالقة "تكبيد" قوات الحوثيين مئات القتلى والجرحى، حد وصفه.

كما أكد موفد دوت الخليج أن قوات ألوية العمالقة الجنوبية سيطرت على معظم مناطق مديرية حريب.