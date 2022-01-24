ردا على أزمة أوكرانيا.. "قرار عسكري" للناتو شرقي أوروبا

أعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بيان، الاثنين، أن دوله تحضّر قوات احتياطية في حالة تأهّب وأرسلت سفنًا ومقاتلات لتعزيز دفاعاتها في أوروبا الشرقية ضدّ الأنشطة العسكرية الروسية على حدود أوكرانيا.

وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ: "سيواصل حلف شمال الأطلسي اتّخاذ كل الإجراءات اللازمة للحماية والدفاع عن كلّ الأعضاء، لا سيّما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية. وسنردّ دائمًا على أي تدهور في بيئتنا الأمنية، بما في ذلك عبر تعزيز دفاعنا الجماعي".

وأوكرانيا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكن بعض جيرانها، ومن بينها بولندا، أعضاء بالتكتل.

أيرلندا: المناورات الروسية غير مرحب بها

من جانبه، قال وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني إن روسيا تعتزم إجراء مناورات حربية قبالة سواحل بلاده، في خطوة غير مرحب بها نظرا للتوترات المتزايدة وحالة الشك بشأن ما إذا كانت موسكو تخطط لغزو أوكرانيا.

أوضح كوفيني للصحفيين أن المناورات من المقرر أن تجرى على بعد 240 كيلومترا قبالة الساحل الجنوبي الغربي لأيرلندا، في المياه الدولية ولكن أيضا داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلاد.

ولدى وصوله إلى بروكسل لإجراء محادثات تركز على روسيا وأوكرانيا مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي، قال كوفيني: "ليست لدينا القوة لمنع حدوث ذلك، لكنني بالتأكيد أوضحت للسفير الروسي في إيرلندا أن ذلك غير مرحب به".

وأضاف: "هذا ليس الوقت المناسب لزيادة النشاط العسكري والتوتر في سياق ما يحدث مع أوكرانيا وداخلها".

وأقر كوفيني بأن روسيا يمكنها إجراء مناورات حربية في المياه الدولية، "لكن حقيقة أنهم يختارون القيام بذلك على الحدود الغربية، على حدود الاتحاد الأوروبي، قبالة الساحل الإيرلندي، فهو شيء في رأينا ليس مرحبا به ببساطة وغير مرغوب فيه الآن، لا سيما في الأسابيع المقبلة".