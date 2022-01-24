العراق: القبض على 7 إرهابيين فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قالت الخلية فى بيان إنه "نتيجة لتكثيف الجهد الأمنى والاستخبارى، وثأرًا لدماء شهدائنا الأبطال، تمكنت مفارز جهاز الأمن الوطنى فى محافظة صلاح الدين من إلقاء القبض على 7 إرهابيين".
وأشار إلى أن الإرهابيين السبعة من ضمنهم امرأة، وجمعيهم مطلوبين للقضاء وفق "مذكرات قضائية فى ناحيتى يثرب والإسحاقى التابعتين لقضاء بلد"، لافتة إلى أنه "تمت إحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم".
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