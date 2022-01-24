دوريات جوية مشتركة لملاحقة داعش فى سوريا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن طائرات عسكرية سورية وروسية نفذت دوريات مشتركة فى المجال الجوى على طول الحدود السورية صباح اليوم، وأن البلدين يخططان لتسيير هذه الدوريات بانتظام.





وحسبما ذكرت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء، تضمن مسار مجموعة المقاتلات السورية والروسية الطيران، فوق مرتفعات الجولان، خط الهدنة بين سوريا وإسرائيل والذى شهد ضربات جوية إسرائيلية متكررة ضد مواقع يشتبه فيها. وأشارت الوكالة إلى أن المجموعة ضمت طائرات مقاتلة ومقاتلات قاذفة وطائرات إنذار مبكر وتحكم. وتأتى التحركات الروسية السورية تزامنًا مع الهجوم الذى شنه أفراد تنظيم داعش الإرهابى على الحراسة وقوات مكافحة الإرهاب فى سجن غويران بمنطقة الحسكة.

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