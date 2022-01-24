استسلام بعض مسلحى داعش فى سجن غويران

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها، باستسلام بعض مسحلى داعش فى سجن غويران إلى قوات سوريا الديمقراطية، وذلك بعد ارتفاع قتلى داعش فى أحداث سجن الحسكة إلى 220 واعتقال أكثر من 160 آخرين.





وكان تنظيم داعش، قد شن هجوما على مركز الاحتجاز التابع لقوات الأمن الداخلى بإقليم الحسكة فى شمال شرقى سوريا يوم الخميس الماضى، والذى استهدف تحرير مقاتلين معتقلين من أعضاء التنظيم. وتسببت المعارك بنزوح آلاف العائلات المدنيين من الأحياء المحيطة بمناطق الاشتباكات.

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