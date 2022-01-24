مصرع 4 وإصابة 25 في حادث سير مروع في تركيا

لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب نحو 25 آخرين جراء حادث سير مروع بين 30 سيارة، بعد انزلاق شاحنة عند مدخل طريق TEM بين دوزجي وإسطنبول، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية.

وأغلق الطريق إلى إسطنبول مؤقتًا في الاتجاهين أمام المواصلات، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى.

وتوجه رجال الإطفاء والشرطة والفرق الصحية إلى منطقة الحادث.

وجاء الحادث إثر تساقط الثلوج على الطرقات، ما أدى إلى انزلاق شاحنة كبيرة واصطدامها بنحو 30 سيارة أخرى.

وتسود حالة من الذعر الشديد المواطنين المتواجدين في المكان.

وتسبب الطقس البارد والتساقط الكثيف للثلوج في معظم أنحاء تركيا بوقوع حوادث سير أخرى عديدة.