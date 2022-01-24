سجلت إسرائيل، اليوم الاثنين، 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنه تم الإبلاغ عن 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الأحد وحده.
وفي المجموع، كان هناك 527223 حالة نشطة في إسرائيل حتى صباح اليوم، وبلغ عدد الوفيات في البلاد من جراء الفيروس 8447.
ولفتت إلى أن 783 مريضا في حالة خطرة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل تسجل 67198 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.