نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تذاكر مباراة السعودية وعمان .. رابط حجز تذاكر مباراة السعودية ضد عمان القادمة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تذاكر مباراة السعودية وعمان القادمة في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. نتناول معكم تفاصيلها في هذا المقال من خلال موقعنا “ثقفني”. حيث يكثر البحث حاليًا من جانب جماهير المملكة العربية السعودية وأيضًا جماهير سلطنة عمان حول تذاكر مباراة السعودية وعمان. وذلك رغبة منهم في تشجيع كل منهم لمنتخبه في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم المقامة في قطر خلال هذا العام. ومن هذا المنطلق نتناول معكم في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بتذاكر السعودية وعمان وموعد المباراة.

تذاكر مباراة السعودية وعمان

وقبل استعراض تفاصيل تذاكر مباراة السعودية وعمان. نود الإشارة إلى أنه من المقرر أن يكون موعد المباراة مساء يوم الخميس القادم. والذي يوافق السابع عشر من شهر يناير الجاري 2022. حيث تأتي مباراة السعودية وعمان في إطار مواجهات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم في مونديال قطر 2022. إضافة إلى ذلك ستقام المباراة على ستاد ملعب الجوهرة المشعة “ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية”.

حجز تذاكر مباراة السعودية وعمان في تصفيات كأس العالم 2022

يمكنكم حجز تذاكر مباراة السعودية وعمان القادمة في تصفيات كأس العالم 2022. وذلك بشكل إلكتروني من خلال منصة مكاني لحجز تذاكر المباريات في المملكة العربية السعودية. حيث تتم عملية حجز تذاكر المباريات من خلال تطبيق الخطوات التالية.

قم بالدخول إلى رابط منصة مكاني لحجز تذاكر مباراة السعودية وعمان .

. نقوم بعد ذلك بتحديد الفعالية والتي هى مباراة السعودية ضد عمان.

ثم بعد ذلك نقوم بتحديد فئة التذاكر التي نرغب في الحصول عليها. ويليها تحديد العدد.

نقوم بإدخال طريقة الدفع المناسبة ثم نتمم عملية الشراء.

مباراة السعودية وعمان

تأتي مباراة السعودية وعمان ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من المجموعة الآسيوية الثانية المؤهلة لكأس العالم 2022. حيث تقام المباراة حسب توقيت مكة المكرمة في تمام الساعة 20:15 مساءً. أما بتوقيت مصر ستكون في تمام الساعة 19:15 مساءً. وبتوقيت الإمارات يكون موعد المباراة في تمام الساعة 21:15 مساءً. وذلك يوم الخميس القادم الموافق السابع والعشرين من الشهر الجاري.