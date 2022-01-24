نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “مباشر”.. رابط منصة مدرستي وزارة التعليم تسجيل الدخول لمتابعة كل الدروس والحصص أونلاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة يُعتبر رابط منصة مدرستي من أكثر الأمور بحثًا من قبل الكثير من الطلاب حول المملكة، حيث أطلقت وزارة التعليم السعودي تلك المنصة لاستمرار عملية التعليم عن بُعد في بداية انتشار الوباء والآن تم مزامنتها مع التعليم الحضوري لجميع الفئات المستثناة من الحضور، فهي تشمل الكثير من الأدوات التعليمية التي تُساعد المعلمين والطلاب أيضًا، لذا سوف نوضح لكم رابط منصة مدرستي وزارة التعليم بالتفصيل.

رابط منصة مدرستي وزارة التعليم

رابط منصة مدرستي يعد من ضمن الأشياء الهامة في المملكة، حيث تُعتبر مدرستي من أفضل المنصات التعليمية الإلكترونية الشاملة لمجموعة من الأدوات التي تُساهم في سير العملية التعليمية دون توقف، حيث تحتوي على العديد من الأدوات التي وفرتها الوزارة من خلالها، ولكي تتمكن من متابعة كافة الشروحات لابد من التوجه إلى رابط منصة مدرستي الرسمي واتباع الخطوات سواء كنت طالب أو معلم أو ولي أمر.

خطوات تسجيل دخول لمنصة مدرستي

يُمكن لكافة الطلاب في جميع المراحل التعليمية أن يقوموا بالتسجيل في منصة مدرستي الإلكترونية التي تتضمن كافة الأدوات الهامة لسير العملية التعليمية دون انقطاع، ولكي تتمكن من تسجيل الدخول لابد من اتباع الآتي:

أنتقل مباشرة إلى رابط منصة مدرستي التعليمية.

قم بكتابة اسم المستخدم، وكلمة المرور.

أضغط على خانة الدخول لحساب مايكروسوفت.

النقر على خانة تسجيل الدخول.

طريقة تسجيل دخول الطالب عن طريق توكلنا 1443

لكي تتمكن من تسجيل دخول عبر توكلنا بخطوات سهلة وبسيطة، لذا اتبع ما يلي:

قم بتنزيل التطبيق على الجوال الخاص بك.

سجل دخول لتطبيق توكلنا ثم أضغط على خانة الخدمات.

اختر خانة بيانات مدرستي ثم حدد أيقونة الطالب ثم أنقر على إرسال.

قم بكتابة كلمة المرور ثم أدخل منصة مدرستي ثم سجل دخول.

أضف اسم المستخدم وأنقر على خانة التالي ثم سجل دخول.

رقم الدعم الفني لمنصة مدرستي

لكي تتمكن من التواصل مع الدعم الفني عبر رقم 920033988 سواء للاستفسار أو تقديم شكاوى أو حل مشكلة حدثت أثناء استخدامك للمنصة، ويُمكنك التواصل من بداية الساعة السابعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً من الأحد حتى الخميس فقط.