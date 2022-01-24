خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة في السعودية 1443 وطريقة تجديد الإقامة

الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة يعد هذا الموضوع من أهم الموضوعات التي تشغل اهتمام جميع الوافدين إلى المملكة العربية السعودية، وفي ظل التجديد التي تشهدها المملكة في كافة القطاعات الحكومية أصبح من السهل جدا الاستعلام عن صلاحية الإقامة إلكترونيا من خلال موقع وزارة الداخلية أو منصة ابشر الرسمية، كما يمكنك معرفة رسوم تجديد الإقامة من خلال المنصة وطريقة التجديد وسنقدم لكم هذا بالتفصيل.

خطوات الاستعلام عن صلاحية الإقامة بالمملكة من منصة ابشر

تسعى الحكومة السعودية على تقديم كافة التسهيلات التي تساعد كافة المواطنين لذلك تسعى الحكومة أن تكون كافة الخدمات إلكترونية لكى تسهل على المواطنين وتمنع من ظهور التجمعات و الإختلاط الذي قد يؤدي إلى خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولذلك أصبح بإمكانك الاستعلام عن صلاحية الإقامة عبر أبشر وطريقة الاستعلام هي:

اولًا قم بالدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.

ثم قم بالضغط على تسجيل الدخول.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

سيظهر أمامك رمز التحقق قم بادخاله في المربع المخصص له.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.

سيتم تحويلك إلى الصفحة الشخصية الخاصة بك.

قم بالنقر على أيقونة خدمات.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

قم بإدخال رقم الإقامة الخاصة بك.

ثم سيطلب منك إدخال كود التحقق قم بإدخاله.

على الفور سيتم تحويلك إلى صفحة البيانات الخاصة بصلاحية الإقامة.

رسوم تجديد الإقامة بالمملكة 1443

يبحث عدد كبير من الوافدين والمقيمين في المملكة عن قيمة رسوم تجديد الإقامة بالمملكة، حيث حددت الوزارة قيمة الرسوم وهي:

قيمة رسوم الإقامة للعمالة المنزلية هو 600 ريال سعودي.

رسوم تجديد الإقامة للعمالة الخاصة بالشركات هي 650 ريال سعودي.

قيمة رسوم تجديد الإقامة الموافقين الذين يبلغ عمرهم 18 عام هو 500 ريال سعودي.

رسوم الإقامة الدراسية مجانية.

الاستعلام عن رسوم تجديد الاقامة بالمملكة

كما يمكنك الاستعلام عن قيمة رسوم الإقامة بالمملكة إلكتروني عن طريق بنك الراجحي إلكتروني بهذه الطريقة التالية: